Frank Martínez y la divertida anécdota con un hombre que lo impregnó de loción

El comediante y exparticipante de MasterChef Celebrity, Frank Martínez, suele publicar contenido en sus plataformas digitales con los que entretiene a sus admiradores.

En esta oportunidad, el humorista publicó una historia que, sin saber si es verdadera o falsa, divirtió a muchos internautas, quienes no han dejado de comentarle y agradecerle por alegrar los días.

“Ayer por la tarde me saludó un man y me dejó la mano pasada de loción y ahora no hago sino pensar en él… en su mirada” escribió el comediante en su cuenta de Twitter y luego publicó el tuit en Instagram.