Fotos de Lina Tejeiro al terminar de entrenar descrestaron a sus seguidores

Siempre que Lina Tejeiro publica algún contenido en redes sociales, en forma inmediata los comentarios y reacciones no se hacen esperar, y es que la admiran y son fieles fanáticos de todo su contenido.

Eso pasó incluso en su más reciente fotografía donde la actriz decidió dejarse ver sin una gota de maquillaje, pero con un tono de piel rosado, natural, fresco, recién salida de entrenar. Y esto causó más revuelo en redes que cualquiera de sus otras fotografías porque Lina Tejeiro se dejó ver al natural, y más de uno no quiso pasar por alto sus suspiros de amor por ella.

Y no es para menos, porque Lina Tejeiro decidió posar con ajustada ropa deportiva en un tono llamativo, pero también con su cabello suelto, y con un tono natural que hizo que todos los mensajes de amor y de admiración fueran para ella.

Entre los que destacan están esos que no perdieron la oportunidad para confesar su amor y admiración por su belleza, y hasta manifestaron que al natural que veía mucho mejor, y que eso sin duda era impresionante porque no saben cómo hace para verse tan hermosa todo el tiempo.

Otros le dejaron saber que está en su mejor momento y que cada día se pone más hermosa, mientras que algunos no perdieron la oportunidad para preguntarle si estaba enamorada porque tiene todo el perfil de una mujer feliz y enamorada.

Pero vale la pena destacar que Lina Tejeiro no ha estado con nadie desde hace algún tiempo, o por lo menos no lo ha dejado saber en sus redes sociales, por lo que muchos no creen que sea más que amor propio. Y es que en varias ocasiones sus mismos seguidores le han pedido que se de una nueva oportunidad, que vuelva a amar a alguien con intensidad, que se deje amar y que empiece de nuevo en temas del amor.

Pero Lina Tejeiro ha dejado ver que este tema tome el curso necesario. No habla mucho de sus relaciones, pero sí ha dejado saber que está feliz, que no se siente sola, que su familia, sus amigos son un gran apoyo para ella y que cuando el amor llegue, lo va a disfrutar.

Mientras, la llanera se ha dejado ver también disfrutando de lugares, amigos, fiestas, y sobre todo de su familia. Dejó ver los grandes regalos que le hizo a su mamá, y esos momentos en familia que ahora hacen parte de sus vivencias posteadas en su canal de YouTube donde está llevando a su comunidad para que conozcan más de ella, de sus proyectos, de su familia y de su vida en general.