"No puede ser real", internautas sorprendidos con el cuerpo de Greeicy Rendón

Greeicy Rendón es una de las mujeres más admiradas y seguidas en redes sociales, muestra de ello son sus más de 21,2 millones de seguidores en Instagram, en donde a diario comparte contenido que encanta y se viraliza en internet.

La caleña está viviendo por estos días una de las etapas más importantes en la vida de una mujer, la de ser mamá, pues hace tres meses tuvo a su primer hijo, Kai, fruto del amor con el reconocido cantante Mike Bahía, con quien lleva desde 2012.

La pareja se ha mostrado bastante emocionada y feliz con este acontecimiento en sus vidas, y por eso han compartido una que otra experiencia públicamente sobre su sentir al enfrentarse a este reto totalmente nuevo.

Precisamente, la también actriz, se ha mostrado abierta y sincera con sus seguidores sobre lo que viene sintiendo y pensando desde que fue mamá, por eso, recientemente compartió un reflexivo mensaje en donde expresó que, en ocasiones sentía que era muy crítica con ella misma y más en esta nueva etapa.

¿Ahora soy mamá y saben que me encanta? Que yo soy una mujer que se da muy duro así misma… que se exige mucho y se critica demasiado (cosa en la que estoy trabajando) … pero esta experiencia me ha hecho sentir completamente orgullosa de mí. Me siento feliz y con la plena seguridad de estar haciendo un increíble trabajo… de estar entregando lo mejor de mí. Abierta a cada nueva cosa por aprender, por descubrir… por conocer.