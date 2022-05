Foto de Jessi Uribe con cabello largo impresionó a sus fans

El cantante de música popular, Jessi Uribe está en la ciudad de Santa Marta cumplido con una agenda musical que tiene a todos sus fanáticos emocionados de verlo en vivo interpretando sus canciones.

Pero, además, ha dejado ver cómo se disfruta estos días de sol y playa en una de las mejores ciudades de Colombia para ese plan. Es por eso que ha dejado sin palabra a sus miles de seguidores al mostrarse sin filtros, sus bronceado, su entrenada figura y hasta sus intensos ojos que dejan suspirando a más de uno de amor.

Y en esos tiempos que tiene de descanso ha decidido responder preguntas de sus seguidores en su cuenta de Instagram, donde ha contestado verdades y chismes sobre él, su relación con Paola Jara, su familia y hasta su pasado.

Pero una que dejó a todos con la boca abierta es cuando decidió contar que, aunque no sufre de calvicie, pues le sale cabello muy frecuente, prefiere ese corte donde se ve fresco, y además no tiene ningún tipo de procedimiento estético que le genere más tiempo y hasta daños.

Tiempo después decidió mostrar cómo se veía con cabello largo y la razón que más resaltó para decir por qué no usaba más el cabello en ese estilo. Y es que en la imagen se ve que usaba el cabello hacía arriba y para hacerlo debía alisarlo, usar químicos y más, y sobre todo mucha plancha y eso ya no es de su agrado.

La imagen impresionó porque además se veía físicamente muy cambiado y el cabello largo lo hacía ver muy diferente a como luce ahora mismo con su cabello rapado. Sus seguidores entendieron y de inmediato apoyaron esta versión y look que mantiene ahora.

Jessi papá de nuevo

Jessi Uribe respondió más preguntas de sus seguidores, entre las que destaca el saber si su novia, Paola Jara estaba en embarazo, a lo que respondió que no, pero que sin duda son de sus mayores ganas y deseos, verla en embarazo con un hijo fruto de su amor.

Pero hasta ahora no ha pasado, así como su boda tampoco ha pasado y aunque muchos les preguntaron si en realidad se había casado en secreto o hasta que, si la boda sería este 13 de mayo, a todas Jessi Uribe contestó que no.

Y es que le cantante de música popular ha dejado ver sus intenciones de consolidar su amor con la artista Paola Jara con quien está comprometido, comparten una casa y pasan grandes momentos como pareja y como cantantes, pero no se han dado el sí en el altar.

Por esta razón, Jessi Uribe también dejó saber entre sus respuestas a quienes le pidieron que no se casara de nuevo, que no cometiera “ese paso nuevamente”, les confesó que su mayor sueño es casarse por la Iglesia, que la primera vez lo hizo por el civil, y no se arrepiente pues ese amor y relación le dejó cuatro hijos que ama, pero que ahora no lo dudaría ya que ese paso lo dará con el amor de su vida y futura madre de sus hijos.

