Anahí publicó foto de Mía Colucci y emocionó a sus fans

Pocas semanas han pasado desde que Karol G sorprendió, no solo a sus miles de fanáticos en México con su gran concierto, sino con el resto de sus fanáticos en el mundo que se pudieron deleitar con la magistral presentación entre ella y Anahí, exintegrante de la agrupación Rebelde.

No dejes de ver: Así fue el momento en que Karol G y Anahí se conocieron

Y es que hace más de once años, Anahí no se subía a un escenario pues ella había decidido no volver y dedicarse, entre otras cosas a su familia, a sus hijos de los que se ha dejado ver muy enamorada y entregada. Sin embargo, la cantante paisa logró este objetivo y más de uno revivió una época de su infancia muy feliz, muy plena, sobre todo con el himno ‘Salvame’ que fue coreado por todos a todo pulmón y que hizo llorar a más de uno en redes sociales.

Y desde entonces la cantante mexicana no ha dejado de agradecer y de manifestar sus sentimientos por todo lo ocurrido, por lo que generó en ella todo lo vivido esa noche cuando miles de almas cantaron su canción icónica, pero además lo que hicieron las redes sociales: videos, canciones, fotografías de su personaje de Mia Culucci, que es sin duda de los más admirados por los seguidores y esta generación de RBD.

Una foto especial

Su más reciente publicación en su cuenta de Instagram dejó ver que sigue conmocionada, conmovida y feliz por todo lo que ha vivido desde aquella noche. Y no es para menos pues Anahí estuvo sobre los escenarios por muchos años regalando su talento y la gente no lo olvida, incluso, ellos y Karol G le hicieron saber que debe volver, que debe hacer música de nuevo.

Y aunque ella no ha manifestado algo sobre esto, sí dejó ver una fotografía de su personaje, Mia Culucci en su cuenta de Instagram, y para muchos, “el tiempo no pasó”, “Mia es Anahí, Anahí es Mia”, “no han pasado los años, eres la misma", "debes volver, como Mia o como Anahí pero volver”, “qué dicha esta foto, que emoción”, expresaron en su fotografías pero también le pidieron que contara más, si se trataba de algún mensaje sobre volver a la música o su personaje a la televisión y esto emocionaría mucho más a sus fanáticos que siguen a la espera de que algo así suceda.

Hasta ahora no se sabe si algo así pasará, pero lo que sí se sabe es que Anahí, está muy feliz con todos, pero también en su rol de madre, de esposa, de empresaria y quizás no sea prioridad regresar, pero sí ha dejado claro que ha sido de las mejores experiencias de su vida y eso lo ha estado agradeciendo todo este tiempo.

No dejes de leer: ‘Todavía estoy llorando’: Karol G no supera su presentación con Anahí