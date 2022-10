Felipe Saruma se siente traicionado y le hace fuerte reclamo a Andrea Valdiri

Sin duda, una de las parejas más seguidas en las redes sociales es la conformada por Andrea Valdiri y Felipe Saruma que en sus redes sociales suelen divertir a sus fans con las divertidas anécdotas que realizan juntos y que en muchas ocasiones se sienten identificados con las publicaciones de la pareja.

El influenciador publicó un video en su cuenta oficial de Instagram en donde él se muestra muy emocionado, frente a un televisor y con el control en la mano y comienza a decirle a la bailarina barranquillera que le recomendaron una serie muy buena que él quiere ver junto a su esposa.

Pero como si le hubiesen lanzando un baldado de agua fría, Andrea Valdiri se muestra poco emocionada y le dice a Saruma que ella ya está viendo la serie y que solo le falta el último capítulo, el influenciador hace preguntas y al corroborar la información le hace un fuerte reclamo a su esposa, pues se sintió traicionado.

Felipe le recuerda a Andrea Valdiri que él cuando ha tenido tiempo ha podido ver todas las series y películas que le han recomendado, pero que no lo ha hecho y prefiere no hacer nada para poder ver esas series junto a ella.

“¿Usted me está haciendo esto, a lo bien?, usted sabe cuántas series, cuantas películas, yo he dejado de ver, pa’ esperarla, para que nos la veamos juntos, yo perfectamente, yo no hago un c$#, en todo el día yo no hago un c%$#y yo perfectamente me pudiera ver todas las series”, dice Felipe Saruma.