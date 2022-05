Felipe Saruma y sus tiernas declaraciones sobre su vida con Andrea Valdiri

En redes sociales circula un video de una entrevista que le hicieron al creador de contenido colombiano, Felipe Saruma, quien recientemente es protagonista de una historia de amor que ha encantado a muchos internautas.

Y es que Felipe se convirtió en el afortunado esposo de la bailarina e influencer costeña, Andrea Valdiri. Son muchos los fans de esta bella pareja, quienes incluso resaltan la hermosa labor de padre que está haciendo Felipe con las hijas de Andrea.

Ahora son las palabras de este hombre las que enternecen a los internautas, pues en una entrevista confesó que se siente en el mejor momento de su vida y que no se cambia por nadie.

“En este punto de mi vida me siento completo. Siento que tengo una familia hermosa, siento que tengo una mujer espectacular a mi lado que cumple con todo y más de lo que me merezco, diría yo, es una mujer espectacular, una familia hermosa, dos niñas preciosas. Estoy viviendo de lo que soñé, la vida, Dios mío y mi trabajo me permite hoy hacer lo que siempre soñé y lo que amo” explicó el influencer.