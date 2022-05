Feid revela cuándo sacará nueva música

‘Ferxxo’, más conocido en el espectro musical como ‘Feid’, es uno de los cantantes urbanos más reconocidos en la industria colombiana. Temas como ‘Tengo fe’ o ‘Si tu supieras’ se han convertido en himnos durante reuniones o fiestas con amigos.

Adicional a su indudable talento, el antioqueño se da a querer dentro de su público, teniendo en cuenta la disposición que tiene en contestar determinados cuestionamientos que dejan en evidencia su vida personal, así como su carrera musical.

En esta oportunidad, Feid realizó una ronda de preguntas por medio de su cuenta de Tik Tok, donde respondió cuestionamientos emergentes a los siguientes temas:

Uno de los internautas escribió: “¿por qué tantos pre y no sacas las canciones?”, a lo que el paisa contestó:

Porque tengo muchas canciones y no me da tiempo para sacarlas, no me aguanto y las filtro, respondió.