Farina dejó poco a la imaginación con fotografías en una piscina

Farina se ha destacado por tener un estilo de música diferente, pero también por ser una mujer diferente en su look, en su vida cotidiana y eso aman sus fans.

Es por eso que sus más recientes fotografías dejaron con la boca abierta a sus miles de seguidores porque se dejó ver en poses que dejaron poco a la imaginación.

Y es que ‘La nena fina’, posó con un diminuto traje de baño de espalda dejando ver en detalle su entrenada figura, pero además publicó otras más donde se puede ver cuerpo completo con el traje de baño y con un look muy tropical para la ocasión, pues la artista se encuentra en Bonaire.

cientos de comentarios no se hicieron esperar para Farina, pues demostró su gran figura y por eso no hubo quién no le dejara saber que es, “un mujerón”, “dios”, “estás que quemas”, “muy guapa y sexy”, y más comentarios donde destacaron que sin duda no solo es una gran cantante, sino que además tiene toda la sensualidad.

No es la primera vez que Farina se roba las miradas de sus seguidores con fotografías que dejan verla con muy poca ropa, pues en varias oportunidades se ha dejado ver en bañeras, desiertos y más lugares excéntricos mostrando todas sus curvas.

Hace nada estuvo en su país natal Colombia y ahora disfruta de otros espacios del mundo donde lleva su música, su talento y toda su belleza, que la hacen sin duda una mujer completa y destacada en el género urbano.

