Farina comparte agradecimiento de Simon Leviev por su dinero y divierte en redes

La cantante Farina sorprendió en la red social de Instagram, donde tiene 5.1 millones de seguidores, con un video donde aparece el reconocido Simon Leviev, más conocido como ‘El estafador de Tinder’.

Simon Leviev, cuyo nombre real es Shimon Hayut, en la publicación agradece a “Farina” por la ayuda económica que brindada, además le manifiesta su cariño y envía muchos besos. Al final, Shimon le asegura que se verán pronto.

En el pie de la imagen, Farina además escribió: “Bebé me alegra que mi Black Card te esté ayudando a solucionar. Pórtate bien ! Nos vemos pronto”. El video llegó a miles de personas, logrando rápidamente la reacción de más de 35 mil personas.

Los millones de fanáticos esperan que el video sólo sea una broma y que la colombiana no haya caído en las mentiras del famoso hombre de origen israelí, reconocido mundialmente por sus millonarios estafas a mujeres hermosas en diferentes países.

Con su post, la ‘nena fina’ recibió miles de emoticones de caras alegres y llorando de la risa. Muestra de que el ocurrente video, divirtió a los seguidores de la talentosa artista.

“no amigaaa no caigas”, “chica noooo”, “te vas a quedar cantando en una plaza”, “cuidado, que hizo su lío en Colombia también”, “Omg jajajaja también caíste en la trampa?”, “no me parece gracioso”, “Farinaaa me hubieras dado eso a mi”, “Hahha tu dinero está en muy buenas manos”, “ya te va a estafar a ti también”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los seguidores de la rapera en la red social.

