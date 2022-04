El video de Kevin con el que El Mindo hizo que muchos fans se identificaran

El creador de contenido Armando Ruíz, mejor conocido en las redes sociales como ‘El Mindo’, rápidamente cautivó a sus seguidores al crear a Kevin, uno de sus personajes estrella. Pues a través de él, el influencer logró con ternura conectar con los internautas sin importar si son padres o no, pues algunas aseguran ver su niñez reflejada en él.

Y es precisamente esto ultimo lo que hizo que varios seguidores se sintieran identificados con él, pues en esta ocasión, ‘El Mindo’ quiso enseñar uno de los momentos que muchos colombianos vivimos en el colegio, específicamente en clase de música.

En esta ocasión, el influencer realizó un video de expectativa vs realidad en el que Kevin, su personaje estrella, toca flauta. Sin imaginar la cantidad de comentarios positivos que recibiría en él.

En el audiovisual se puede ver al pequeño Kevin contarle muy emocionado a su madre que ya había aprendido a tocar el instrumento musical seguido de una interpretación, para él magistral. Sin embargo, desde la perspectiva de la madre queda evidenciado todo lo contrario.

Y es que lo que más divirtió a los seguidores fue precisamente la reacción de la ‘mujer’, quien a pesar de saber que el pequeño Kevin toca mal la flauta decide escucharlo con atención para no hacerlo sentir mal. De hecho, luego de unos instantes, le pide al pequeño que guarde el instrumento para que no la dañe, siendo que la realidad es para no escucharlo más.

"Expectativa vs realidad, Kevin aprendiendo a tocar flauta", es el texto que acompaña el video.

Esta escena hizo que los internautas escribieran divertidos comentarios de sus experiencias con la flauta en la época del colegio, mientras que quienes ya eran madres se sintieron identificados con el personaje de la mamá.

“Mi hermano se hacía en el balcón a practicar, porque mi mamá no lo dejaba dentro de la casa”, “Y después la flauta llena de babas (emoji de risa)”, “Yo con la piragua todos los días”, “como decía mi mamá que bonito suena!! Por que mejor no van al patio para que así los vecinos también puedan disfrutar!!!”, “mi mamá me escondía la flauta jajajaja no aguantaba la buya”.

