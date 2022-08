Internautas reaccionaron a foto de Sebastián Yatra en toalla

El cantante colombiano Sebastián Yatra encendió las redes sociales luego de publicar una serie de fotografías que resumían a la perfección lo que sería un día suyo. Sin embargo, la que más llamó la atención fue la primera de ellas, pues en ella dejó muy poco a la imaginación.

A través de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula cerca de treinta millones de seguidores, el intérprete de “Dos Oruguitas”, tema musical de la película animada de Disney inspirada en Colombia “Encanto”, compartió recientemente un carrete de fotografías en las que se le ve disfrutando de varias actividades a lo largo de su día a día, pero fue la primera de ellas la que se robó las miradas.

En esta instantánea Yatra aparece posando frente a un espejo mientras sostiene con una mano su celular y con la otra la toalla color blanco que deja al descubierto todo su abdomen y parte de su pelvis. Y es que, al parecer, el artista habría acabado de tomar una ducha, pues parte de su cuerpo aún conserva gotas de agua y su cabello parece totalmente mojado.

Las siguientes fotografías parecen no ser tan emocionantes para los internautas ya que la mayoría de comentarios se centran en esta primera impresión. Al ir pasando la galería, se puede ver al artista tomar una selfie junto a varios empleados de McDonald’s, en las tres siguientes compartir tiempo entre escenarios y presumir su figura tipo Funko Pop.

LA REACCIÓN DE LOS INTERNAUTAS AL VER A YATRA EN TOALLA

Las instantáneas, que fueron publicadas hace menos de una hora, ya cuentan con más de cien mil ‘Me gusta’ y más de ochocientos comentarios entre los que destacan algunos como:

“Que hermosooooooo”, “Mi hombreee”, “Hay Dios!!! La primer foto”, “Muy random amooo”, “Aaaaaa me muero, con esa foto”, “Tráiganme un cardiólogo”, “No he podido elegir mejor ídolo que tu @sebastianyatra te amo”, “Que bien y eso contento waoooo que felicidad .mi bello encantada de verte me da mucha felicidad verte emocionado y contento de lo mejor”, “Dios bendito. Me va a dar un infarto”, “Sebas me vas a matar de un infarto con la foto del baño te amo demasiado”, “Señor jesucristo perdona nuestros pecados por san Sebastián de yatra que es bendito ante todos sus fans” “Quieroooo una orden de esooo tal de que tenga el nombree yatraaa”.

