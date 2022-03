Fans piden a Shakira una colaboración con Nick Jonas, su nuevo compañero de set

La barranquillera Shakira inició un nuevo proyecto profesional donde alardeará sus habilidades artísticas como cantante y especialmente como bailarina, para el mundo entero el encanto y talento de Shakira a la hora de mover sus caderas es innegable.

Por medio de la red social de Instagram, donde la guapísima colombiana tiene más de 70 millones de fans, Shakira compartió las primeras imágenes del reality “Bailando conmigo”, donde será parte del jurado junto a Nick Jonas y Lizy Koshy. La colombiana además participará en el famoso programa estadounidense como productora ejecutiva.

En las fotografías, Shakira causó furor por su belleza y su impactante look con el que lució mucho más joven y dejó a más de un internauta con la boca abierta. Algunos seguidores manifestaron que definitivamente la reconocida cantante no parece de 45, sino de 20.

La colombiana usó un saco plateado brillante, de mangas anchas muy elegante, pero a su vez casual, el cabello con unas ondas suaves -muy natural- lo llevó recogido con una media cola alto y con dos mechones al frente. Además, la pareja del futbolista Gerard Piqué irradió con un maquillaje muy suave, con el que resaltó aún más su belleza.

Asimismo, los seguidores de la artista propusieron una colaboración musical con el integrante de la banda ‘Jonas Brothers’, quien tiene a miles de enamorados en las redes sociales.

“Que bella shaki, bendiciones nick papasito”, “Una campaña para que Shakira saque un dueto con Nick”, “Necesitamos una colaboración”, “que hermosa radiante como siempre”, “Dios que hermosa esa mujer no se pones vieja nunca”, “Love this duo!”, “Shaki & nik together”, “Divinaaaaa, hermosa de 20”, fueron algunos de los mensajes que recibió Shakira en la red social.

