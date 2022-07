La foto por la que seguidores le piden cambio de look a Carmen Villalobos

Carmen Villalobos se ha convertido en una de las actrices más reconocidas en Colombia y Latinoamérica gracias a sus innumerables apariciones en pantalla, en donde ha dado vida a icónicos personajes que se han quedado en la memoria de los televidentes.

Actualmente la actriz sorprende con su papel de Alejandra Maldonado en Hasta Que La Plata Nos Separe en Colombia en donde da vida a Alejandra Maldonado, una exitosa ejecutiva que su vida da un giro de 180° tras sufrir un percance en la vía que la dejó lisiada.

Esta historia ha logrado ganarse el corazón de millones de televidentes que a diario comparten a través de redes sociales comentarios y mensajes sobre lo que sucede dentro de la producción.

Fuera de las pantallas, la actriz goza de una gran fanaticada en redes sociales en donde posee más de 20 millones de seguidores, donde a diario comparte sorprendentes fotografías y videos de su vida personal, laboral y de más.

Precisamente fueron unas fotografías de la actriz las que recientemente llamaron la atención de sus seguidores quienes se percataron que lucía un look diferente.

Las fotos de Carmen Villalobos que encantaron

La actriz compartió un carrete de fotografías en las que luce de manera extrovertida y natural, derrochando esa gran chispa y humor que la caracteriza, por eso, le expresó a sus seguidores que la primera foto es completamente ella y en las dos posteriores ya está posando y mostrándose de manera sensual.

Que más pues??? Carmen siendo Carmen para fotos posudas desliza a la 2 y 3.

Seguidores le piden a Carmen Villalobos que se deje el cabello largo

La publicación que ya tiene más de 32.000 reacciones, ha sido comentada por cientos de internautas que han destacado la belleza de la actriz, su alegría y espontaneidad en las instantáneas, pero hubo otros internautas que decidieron aprovechar la publicación para expresarle a la actriz barranquillera que se dejara el cabello largo, pues según ellos se ve mucho mejor.

"El cambio lo tuviste tú compañera; no veo la hora de verte con el pelo rosado; siempre diré que te da mejor el pelo largo; me encanta Carmen siendo Carmen porque eres un ser precioso; la primera foto es mi favorita; no puedo con tanta belleza; Diossssss mi amor; no veo la hora de que ese pelo esté largo y cobrizo o rosa; eres muy bellezidad muy emocionante; una lástima que no respondas algunos mensajes". Fueron algunos de los comentarios más destacados.