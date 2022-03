Fanny Lu visitó a los perritos de Mao Leal y dio fin a malos rumores

Fanny Lu recientemente tranquilizó a cientos de usuarios en las redes sociales tras haber ido a visitar a los perritos de su entrañable amigo Mauricio Leal.

No dejes de leer: Fanny Lu invitó a las mujeres a amarse y valorarse sin excusas

El hombre que fue asesinado junto a su madre en manos de su hermano Jhonier Leal, siempre estuvo muy apegado a sus mascotas y desde que él falleció, los perritos quedaron a cargo del señor Simón, quien siempre estuvo al cuidado de ‘Maito’ y ’Niñito’, los perros.

Todo esto ocurrió por medio de su cuenta oficial de Instagram, en la que Fanny Lu dejó ver un video de cuando fue a visitar a los perritos, por lo cual, dejó ver que estaban en buenas condiciones y aparte de llevarles regalos como huesos, galletas y un bulto de concentrado, también dejó ver dónde estaban durmiendo ‘Maito’ y ‘Niñito’.

El señor Simón quien junto a su esposa ha cuidado de los “hijos perrunos” del estilista que en paz descanse, indicó que siempre los ha cuidado y protegido y que, no estaba de acuerdo con quienes habían hablado de las “malas condiciones” en las que se encontraban las mascotas.

No obstante, Simón también aseguró que la familia de Mauricio y Marleny, vivían pendientes de lo que se necesitara y se mostró agradecido con la artista por todos los regalos que les llevó.

Por su parte, Fanny Lu también indicó que a ella no le gustaba presumir de las buenas acciones, pero que lo veía necesario para que muchos quedaran tranquilos de que a los perritos no les hacía falta nada y le ofreció su ayuda a sus cuidadores para que se apoyaran en ella a quien declararon “madrina” de los perros.

“Soy de las que piensa que tu mano derecha no se debe enterar de lo que hace tu mano izquierda, pero este caso es especial porque se trata de @maitoleal y de sus niñitos, sus perritos, #maito y #niñito. Por redes sociales he recibido sus mensajes de preocupación y me llena de felicidad que todos estén pendientes de ellos. Aquí estoy en nombre de todos. Agradezco, de todo corazón a Simón y su esposa por el cuidado y el amor que les dan! Los perritos de Maito están muy bien, nunca han aguantado hambre ni han estado en mal estado. ¡Comparto con ustedes esta bella experiencia!”, escribió la artista en su post.