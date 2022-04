Fanny Lu demuestra su preocupación por la inseguridad en el país

La cantante y modelo colombiana conocida como Fanny Lu subió un video a sus redes sociales en donde les dice a sus seguidores que, a propósito del mes del niño, no es posible que este siga siendo un país tan inseguro para los menores.

En le video, la artista dijo que, aunque sus seguidores están acostumbrados a verla feliz y optimista, pero que, con las noticias que está viendo con los niños no le permiten sino estar preocupada e indignada.

“Hola. Ustedes saben que yo siempre trato de llegar aquí por mis redes con una sonrisa, con un mensaje positivo. Pero esta vez quiero manifestar el dolor que siento por mi país, por nuestros niños, es el mes del niño y no es que esto sea nuevo, pero es indignante ver esta semana todas estas noticias espantosas: exalcalde de Tarazá condenado por abusar sexualmente a una niña, hombre que golpeó a su hija por no aprender a tocar piano, indignación por video en donde abuela golpea a su nieta por denunciar el abuso sexual de su padre, menor fue presuntamente abusada al interior de un taxi en Bogotá” contó la artista en su video.

Para Fanny Lu, los niños y la infancia colombiana no deberían estar sufriendo ningún tipo de violencia y así lo demuestra con el resto de las palabras que brinda en la pieza audiovisual publicada.

“Yo no entiendo… el robo de un perrito, niños sufriendo de pánico en un cruce de fuego en el Catatumbo. Por favor, cuidemos a nuestros niños, por favor, son el futuro de nuestro país, nuestro gran tesoro, son nuestros niños, esto no puede seguir pasando ¿Qué estamos haciendo por nuestro país? ¿Cuál es el país que les estamos dejando a nuestros niños?” finalizó.

En la descripción de su publicación, Fanny recalca su mansaje de tristeza e indignación, pues dice que no es justo que ningún colombiano tenga que vivir las consecuencias de la inseguridad.

“Esta vez no me siento feliz. ¿Hasta dónde vamos a llegar? NO es natural salir a la calle con zozobra, NO es justo perder a los integrantes de nuestras familias por la inseguridad que azota a nuestro país, NO es justo ver el sufrimiento de nuestros niños. NO es justo nada de lo que está pasando. ¡Qué tristeza! #DENUNCIA #diadelniño” escribió la artista.