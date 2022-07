Familiares de Darío Gómez cumplieron su última voluntad

El pasado martes 26 de julio el país recibía una de las noticias más tristes al enterarse que Darío Gómez “El Rey del Despecho” había fallecido en su hogar a causa de un repentino ataque fulminante que le arrebató su vida a las 7:30 de la noche, según lo confirmó la Clínica de las Américas por medio de un comunicado oficial, en el que además expresaron que su equipo médico había hecho todo lo humanamente posible para reanimar al artista, pero que sus intentos fueron en vano.

Desde luego, esta noticia no sólo conmocionó a los millones de fanáticos que tenía el cantante de 71 años en Colombia y las afueras, sino que también afectó fuertemente a reconocidos colegas, quienes el pasado jueves 28 de julio se reunieron para despedir al “Rey del Despecho” en el Coliseo de Voleibol Yesid Santos de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot de Medellín.

Recientemente se dieron a conocer diversas peticiones que el artista había requerido para el día en el que partiera de este mundo, entre esas "que su cuerpo estuviera acompañado por mucha gente, quería que mucha gente lo viera", reveló su hija Catalina, quien en medio de lágrimas dedicó una emotiva canción al “Rey del Despecho”.

"Confieso que me haces tanta falta, para decirme todo va estar bien, para escucharme con una guitarra, sentado con tu taza de café, lloré porque tu voz no está en la casa, reí porque me amaste con todo tu ser, es una mezcla que me agarra el alma y rompe cada esquina de mi ser...", entonó entre lágrimas la joven.