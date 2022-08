Falleció Olivia Newton-John, actriz que protagonizó "Grease" con John Travolta

Nuevamente Hollywood se encuentra de luto pues se confirmó en las últimas horas que la reconocida actriz Olivia Newton-John, falleció a sus 73 años de edad tras perder una larga y dura batalla contra el cáncer.

La noticia fue confirmada por la familia de la actriz y cantante australiana, que saltó a la fama mundial por su protagónico en la película musical "Grease" junto a John Travolta, a través de un comunicado que fue publicado en la cuenta oficial de Instagram de la actriz en el que se afirmó que Dame Olivia murió pacíficamente en su casa, rodeada de su familia.

“Dame Olivia Newton-John (73) falleció pacíficamente en su rancho en el sur de California esta mañana, rodeada de familiares y amigos. Les pedimos a todos que respeten la privacidad de la familia durante este momento tan difícil”, dice el comunicado.

La dura lucha contra el cáncer de Olivia Newton-John

Cabe recordar que la británico-australiana fue diagnosticada con cáncer de mama en 1992 y desde entonces dedicó gran parte de su tiempo a actividades de caridad desde ese entonces, por eso pidió que en vez de que le envíen flores, sus fieles seguidores donen en su memoria a su fundación, la cual ayuda a personas que tienen esta enfermedad.

“Olivia ha sido un símbolo de triunfos y esperanza durante más de 30 años compartiendo su viaje con el cáncer de mama. Su inspiración curativa y su experiencia pionera con la medicina vegetal continúan con el Fondo de la Fundación Olivia Newton-John, dedicado a la investigación de la medicina vegetal y el cáncer. En lugar de flores, la familia pide que se hagan donaciones en su memoria a @onjfoundation”, dice el mismo comunicado

Olivia Newton-John saltó a la fama con "Grease"

Es de resaltar que Dame Olivia Newton-John durante su vida dedicó varios álbumes y conciertos a recaudar fondos para la investigación y la detección temprana de la enfermedad, incluyendo la construcción de un centro de salud en su hogar adoptivo de Melbourne.

Olivia Newton-John desarrolló su carrera a lo largo de cinco décadas, en 1965 participó en la película Funny Things Happen Down Under, pero sin duda la que la dio a conocer en el mundo fue su papel de “Sandy Olsson” en “Grease” (1978), luego de eso trabajó en múltiples proyectos de televisión y cine, siendo el último “The Very Excellent Mr. Dundee”, además sacó más de 20 álbumes musicales de estudio e hizo parte de la banda sonora de varias películas, incluyendo “Grease”.

