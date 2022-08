Falleció actriz de la Rosa de Guadalupe en un fatal accidente

La actriz Aranza Peña, conocida por participar en la famosa serie de “La Rosa de Guadalupe”, perdió la vida en un accidente en la noche de este sábado 6 de agosto.

Te puede interesar: Falleció el actor Diego Bertie, tras caer del piso 14 de un edificio

Según reportaron los medios mexicanos, la joven, de 25 años de edad, falleció luego de haber tenido un accidente de tránsito cuando conducía por la colonia Hidalgo Poniente en Salina Cruz.

Reportaron que perdió el control del vehículo y terminó estrellándose contra un poste de cemento y en el impacto murió.

Aunque fue atendida rápidamente por los paramédicos, la joven no logró sobrevivir.

Hasta el momento no se conocen más detalles del fatal accidente.

¿Quién era Aranza Peña?

Cabe señalar que, la joven participó en series como “Esta Historia Me suena” y “Como Dice el Dicho” y también logró colaborar para un programa de radio llamado “La Hora Nacional”.

La joven, hija del político Sergio Peña Aburto, abandonó su lugar de origen Salina Cruz, Oaxaca, a sus 16 años, para mudarse a la ciudad de México a comenzar su carrera como actriz.

Una vez en la capital estudió en el Centro de Formación Actoral (CEFAT) de TV Azteca, y posteriormente logró convertirse en una profesional en esta área en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa.

Gracias a sus participaciones en estas producciones, Peña no solo logró reconocimiento en su país, sino que, además, tenía ya un camino recorrido como influenciadora.

En su cuenta de Instagram, contaba con más de 100 mil seguidores, donde les compartía varios detalles de su lujoso estilo de vida y compartía algunos tips de belleza.

En la red social, se pueden apreciar varias de las fotografías y videos que hacía en diferentes partes del mundo, siendo Europa uno de sus más recientes viajes.

Dos días antes había revelado una fotografía en la que se mostró muy atractiva posando frente al espejo de un ascensor.

En dicha imagen, varios de sus seguidores la llenaron de mensajes de despedida y amor hacia su familia.

"QEPD", "Descansa en paz", "Se te va a extrañar amiga, descansa en paz", "No lo puedo creer", "No te conocí, pero me dolió. Descansa en Paz aranza, eras alguien con mucha luz! Mucha fuerza a tus papis! Qepd", "Vuela alto pequeña", "Descansa en paz", "Vuela alto hermosa", "Descansa en paz precioso ser,un ser maravilloso lleno de luz,veniste a iluminar vidas,por siempre ara", "Descansa en paz te fuiste muy joven", "Muñeca vuela alto Dios te guarde siempre", "descansa en paz bonita", "Te mando un beso hasta el cielo", "Si es verdad su muerte lamentablemente", "Chiquita descansa en Paz ! Vuela alto", fueron algunos de los mensajes de sus seguidores.

No dejes de leer: Exparticipantes de MasterChef Celebrity lamentaron la muerte de Diego Bertie