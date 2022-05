Falleció Andy Fletcher, uno de los miembros fundadores de Depeche Mode

El mundo de la música, sobre todo del rock se encuentra de luto pues lamentablemente este jueves se reveló que Andy Fletcher el miembro fundador de la reconocida banda Depeche Mode, murió pocos días después de cumplir sus 60 años de edad.

Fallecimiento de Andy Fletcher

La noticia fue revelada por el grupo de rock alternativo británico en sus redes sociales oficiales donde escribieron un texto en fondo negro confirmando que el miembro fundador de Depeche Mode falleció, sin dar detalle de las posibles causas de su lamentable deceso.

En el texto, la banda afirmó que estaban conmocionados y llenos de tristeza por la noticia por la prematura partida de Andy Fletcher, a quienes llamaban de cariño "Fletch".

“Estamos conmocionados y llenos de tristeza abrumadora con el prematuro fallecimiento de nuestro querido amigo, miembro de la familia, y compañero de banda Andy "Fletch" Fletcher”, escribieron al inicio de la publicación en Instagram.

Andy Fletcher el tecladista con “corazón de oro”

Más adelante, manifestaron que Andy Fletcher, que nació el 9 de julio 1960 en Nottingham, tenía un corazón de oro y siempre era el apoyo de los integrantes de la banda, cuando más ellos lo necesitaban.

“Fletch tenía un verdadero corazón de oro y estaba siempre ahí cuando necesitabas apoyo, una conversación animada, una buena risa, o un semblante fresco”, agregaron en el comunicado.

Por último, le enviaron un saludo a la familia de “Fletch", asegurando que sus corazones están con ellos y pidieron privacidad para ellos en este momento tan difícil.

“Nuestros corazones están con su familia, y le pedimos que las guardes en tus pensamientos y respeten su privacidad en este momento difícil”, dijeron al finalizar el comunicado.

Andy Fletcher y la fundación de la banda Depeche Mode

Cabe recordar que Andy Fletcher era uno de los tecladistas de Depeche Mode, que se fundó en 1980 en Basildon (cerca de Londres), cuando la banda llegó a la popularidad vendió más de 100 millones de discos en el mundo y uno de sus mayores éxitos fue "Just Can't Get Enough".

Al comienzo, el grupo incluía al tecladista y autor-compositor Vince Clarke, el tecladista, cantante y autor compositor Martin Gore, el tecladista Andy Fletcher y el cantante y compositor Dave Gahan.