Factor X: Laura Barjum despierta risas con el acento favorito de los colombianos

La presentadora de la competencia musical Factor X en el Canal RCN, Laura Barjum, despertó risas entre los más de 560 mil seguidores que tiene en su cuenta oficial de la red social TikTok al demostrar en video cuál es el acento favorito de los hombres colombianos.

No dejes de ver: La picante equivocación de Laura Barjum con su novio que la hizo sonrojar

El acento favorito de los colombianos, según Laura Barjum

"¿Costeño o paisa? Se abre debate", escribió Laura Barjum en la publicación que superó las 128 mil visualizaciones y 11.500 me gusta en tan solo un día.

La grabación inicia mostrando a la presentadora de Factor X hablando con su novio, el músico Diego Sáenz, junto a una piscina. Él la interrumpe señalando que "tengo que hacerte una confesión y es que tu acento se convirtió en mi favorito".

"El acento costeño, cartagenero es...", dice Diego Sáenz justo antes de que una mujer evidentemente paisa lo interrumpiera: "Hola, ¿cómo estás? ¿De pronto tienes bloqueador que me regales?". Él hace que ella repita la pregunta solo para escucharla una vez más y luego le pregunta a Laura Barjum: "Baby, ¿puedo prestarle del tuyo?".

Descubre más: Yaira puso a prueba su conocimiento con el acordeón antes de irse de Factor X

La también actriz escribió en el video que "el acento favorito de los hombres colombianos es el costeño... hasta que llega una paisa" y les preguntó la opinión a sus seguidores.

"¿Tú qué acento colombiano prefieres?", cuestionó Laura Barjum y sus fanáticos aprovecharon la sección de los comentarios para responderle.

Algunos de los mensajes escritos por seguidores de la Señorita Colombia 2017 dicen: "Yo prefiero el costeño", "caleño", "paisa", "me encanta esta pareja", "el paisa pero el costeño también es muy lindo", "ambos son buenos", "me encanta el acento de las pastusas. No sé por qué, pero me parece muy tierno", "rolo tranqui", "hagan uno con el santandereano", "me quedo con el acento cartagenero y samario" y "yo amo todos los acentos".

Te puede interesar: Factor X: Laura Barjum divierte con dos cosas que los hombres no pueden hacer

En Instagram también hay risas con Laura Barjum y Diego Sáenz

Laura Barjum y Diego Sáenz también divierten a sus fanáticos en Instagram, red social en la que recientemente publicaron un video que demuestra la importancia de una buena comunicación en la pareja con un cómico malentendido.

No te pierdas todos los capítulos de Factor X los sábados y domingos a las 9 p.m. por el Canal RCN.

Para ver de nuevo: En fotos: los actos que brillaron con luz propia