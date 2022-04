Exnovio de Aida Victoria le dejó romántico mensaje a Jessica Cediel

Hace varios meses la influenciadora, Aida Victoria Merlano terminó su relación con el cantante Naldy, con quien llevaba un amor importante y se veían felices. Sin embargo, no siguieron y esto fue en su momento noticia y controversia para muchos usuarios de las redes sociales.

Te puede interesar: Le preguntan a Aida Merlano sobre qué pasó con Yeferson Cossio y así respondió

Pero hasta hace unos días, la influenciadora fue vista en un lugar donde aparecía con un hombre, gestionando lo que sería parte de su celebración de cumpleaños, todo en forma de chiste, y aunque el hombre no se vio su cara en ningún momento, su voz lo delató y muchos empezaron a asegurar que ella y su exnovio habría regresado y estaban juntos planificando el cumpleaños de Aida.

Lo cierto es que, ante estos comentarios, ella misma decidió salir a contar que en efecto, sí era su exnovio, pero no quiere decir que hayan vuelto. Por eso a sus explicaciones más de uno le respondió que contara la verdad, que, sí salían, pero ya no era una relación estable, etc.

Por esa razón, el comentario que dejó Naldy, exnovio de Aida Victoria Merlano en la más reciente publicación de la cuenta de Instagram de Jessica Cediel dio de qué hablar entre sus seguidores, pues el cantante fue directo y le dejó saber lo hermosa que es. “Qué mujer tan hermosa”, junto con unos emojis, que para muchos son de picardía.

No dejes de leer: Aida Victoria responde a las críticas que recibió luego de decir que era como Diomedes

Más de uno no dudó en contestarle, pidiéndole que, si no iba en serio con la presentadora, mejor la dejara en paz. Otros aseguraron que el usuario tenía razón, y otros aparecieron para escribir que Jessica Cediel es el amor de sus vidas.

Ante este comentario del artista Jessica Cediel no respondió, pero muchos sí le dieron ‘likes’ a las palabras del cantante, que se desconocen las intenciones, pero lo que sí se sabe es que la foto de la presentadora es al natural donde destacan muchos de sus atributos y se ve muy hermosa para sus miles de seguidores, que además se unieron a las palabras de Naldy, resaltando la belleza, la ternura y lo guapa que es.

Lo cierto es que, hasta el momento, Aida Victoria Merlano tampoco se ha pronunciado sobre esto, pero en su momento dejó claro que no tenía una relación, por lo menos no estable ni que había intenciones de volver con Naldy, por lo que muchos de sus seguidores asumen que el cantante está soltero y ella también. Y en el caso de Jessica Cediel no se ha dejado ver románticamente con nadie, sino enfocada en su trabajo y sus proyectos.

Aida Victoria Merlano presumió el regalo que Karol G le envió

Aida Victoria aclara que no ha vuelto con Naldy