Exnovia del Mindo posó dejando poco a la imaginación

Hace varios meses la pareja que conformaban Mar Aldana y el influenciador Mindo llegó a su fin. Y aunque fue ella la que respondiendo historias dejó claro que no tenía novio y El Mindo no respondió a esto, quedó entendido para sus miles de seguidores que ya no iban más.

Pese a esto, ambos se han dejado ver productivos en su trabajo y cumpliendo con sus labores y responsabilidades profesionales, pero no se han dejado ver juntos ni compartiendo con amistades en común, incluso se sabe que Mar está en la ciudad de Bogotá mientras que El Mindo se encuentra radicado en Los Estados Unidos en compañía de su hermana, haciendo negocios.

Pero lo cierto es que la hermosa exnovia del generador de contenido no ha pasado desapercibida, incluso cada vez que aparece se roba todas las miradas y aunque no publica tanto contenido se deja ver en historias hablando de su trabajo, pero también mostrando su entrenada figura.

Y eso pasó en su más reciente historia en su cuenta de Instagram, donde la doctora posó con su pijama y además mostró, no solo su plano abdomen, sino también su diminuta lencería con la que amaneció.

La foto fue del encanto de sus miles de seguidores, quienes en sus publicaciones siempre le dejan saber lo hermosa que es y que está y hasta el cuerpo tan perfecto que tiene. Y es que vale la pena destacar que la exnovia del Mindo es nutricionista y además de eso complementa su alimentación con diferentes disciplinas que la ayudan a estar en forma.

