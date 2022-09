Shannon de Lima y sus fotos sugerentes en paradisiaco lugar de Venezuela

Hace varios meses ya que el amor entre la modelo venezolana Shannon de Lima y el jugador colombiano James Rodríguez terminó. Y aunque ambos siguieron sus vidas, más de uno ha estado pendiente de los pasos que la joven está dando, sobre todo desde el lado del amor.

Es por eso que las más recientes publicaciones de Shannon de Lima dejaron enamorados a sus miles de seguidores en redes sociales, por varias razones, la primera es que se dejó ver con muy poca ropa y la segunda es que lo hizo en un lugar paradisíaco de su país natal Venezuela.

Y es que Shannon de Lima confesó que nunca había estado en Canaima, uno de los lugares más prestigioso de este país donde están los más hermosos paisajes y, además disfrutó al lado de gente que la consintió y más, y aunque no mostró si este viaje lo había hecho románticamente acompañada, lo cierto es que sí se dejó ver muy deslumbrante en todas sus publicaciones en su cuenta de Instagram.

Sahannon compartió varios momentos en Canaima, se dejó ver con ropa deportiva entrenando, disfrutando de la gran cascada de la que es insignia este lugar, pero también se dejó ver deleitándose con el paisaje, disfrutando de un masaje sin nada en la parte superior de su cuerpo, haciendo que más de uno suspirara de amor.

Paisajes y belleza perfecta

Y es que en la más reciente galería que dejó ver de su paseo, donde se despidió del lugar, Shannon de Lima posó con muy poca ropa rodeada de un gran paisaje, icono de este lugar del país vecino. Además, dejó ver a esas personas que estarían con ella a su lado y que la ayudaron a tener días mágicos en esta zona de Venezuela.

Era la primera vez de la modelo en esta zona de su país, por lo que no dudó en dejar en su perfil de Instagram varios momentos en los que disfrutó, pero más de uno no dudó en preguntarle si había ido sola o acompañada a este lugar que si bien, también tiene su toque de magia, pero a esta pregunta ella no respondió.

Lo cierto es que la gran figura de Shannon de Lima y los lugares que mostró de Canaima se robaron todos los halagos de sus miles de seguidores, quienes no dudaron en dejarle saber que ella, al igual que este lugar son perfectos.

