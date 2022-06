Exesposo de Britney Spears irrumpe en su nueva boda

El día de ayer, Britney Spears dio a conocer a través de sus historias de Instagram que se casaría con su novio de hace cinco años, Sam Asghari. Sin embargo, la ceremonia no contó con invitados especiales como familiares e hijos cercanos a la pareja.

Cabe resaltar que la intérprete ‘Baby one more time’ sufrió una dura batalla con su padre, debido a que este poseía el control sobre su vida: dinero, custodia y carrera musical. Teniendo en cuenta este precedente, Spears no posee la mejor relación con su familia en general.

No obstante, la artista desea que junto a su esposo Sam la vida vuelva a cobrar sentido. En medio de su íntima ceremonia de matrimonio en los Estados Unidos, irrumpió su exesposo Jason Alexander a emitir ciertas palabras hacia la madre de sus hijos.

La presencia del exmarido

No es un secreto que la relación entre “la princesa” y el papá de sus dos ‘retoños’ no terminó en las mejores instancias, teniendo en cuenta el polémico comportamiento de la cantante durante su separación, el cual involucró abuso de alcohol y drogas.

Precisamente, debido al tormentoso vínculo, Alexander llegó a interrumpir en la ciudad de Los Ángeles a la ceremonia. Tal fue el problema, que la Policía lo arrestó.

Todo quedó documentado a través de internet, donde el hombre realizó un en vivo a través de su cuenta de Instagram, en donde emitió las siguientes palabras:

Estoy aquí para colarme en la boda porque nadie está aquí excepto Sam. ¿Dónde diablos está la familia?, dijo.

El hecho cobró relevancia, puesto que la comunidad llamó a las entidades locales para reportar el gran problema.

Así que aquí está la primicia de la boda de los toros, concluyó también.

Un curioso historial

El sujeto no posee un recorrido muy limpio, ya que tenido diversos problemas con la justicia de su país.

Por ejemplo, en el 2015 tuvo dos cargos en su contra: uno por hurto mayor, y el otro por comprar o recibir propiedad robada.

A pesar que se desconozcan los motivos exactos de la presencia de Jason, se presume que su objetivo era irrumpir o arruinar la nueva boda de la cantante. ¿Ustedes qué creen?