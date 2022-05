¿Otro indirectazo? exesposa de Hassam habla de infidelidad en divertido video

En marzo de este año, el mundo del entretenimiento y sobre todo de la comedia, se vio sorprendido por el anuncio del divorcio de Hassam y Tatiana Orozco tras más de 18 años de matrimonio, desde entonces comenzaron las especulaciones por los supuestos motivos que llevaron a la ruptura de la relación.

Aunque en ese instante el comediante aclaró que su divorcio estuvo asociada a que ella se aburrió de él por una situación complicada que habría incluido infidelidad, él pidió que respetaran su decisión y no se tocara el tema, Tatiana en algunas oportunidades le ha enviado algunos indirectazos a su exesposo, y ahora aprovechó sus redes sociales, no solamente para responder a las personas que constantemente le pregunta por su divorcio, sino también para ponerle algo de humor con un video en el que habló de infidelidad.

En su cuenta oficial de Instagram, la empresaria publicó un video en el que ella aparece de frente interpretando el audio en el que le dice a todas las personas que la siguen que todo lo que comparte en las redes es para hacer reír a las personas y que no está “sufriendo por nadie, ni ha enviado indirectazos, ni le han puesto los cuernos”, aunque al final se arrepiente y dice que lo de la infidelidad sí fue verdad, pero que el resto no.

“Esto va para todo el que me sigue, señores lo que yo comparto en mis redes es para reír, no extraño a nadie, no estoy sufriendo por nadie, no le tiro indirectas a nadie, nunca me han pegado los cuernos … bueno los cuernos sí, pero lo otro no. Vamos a repetir el video”, dice el audio que interpreta la empresaria.