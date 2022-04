Exesposa de Alejandro Riaño mostró su nueva casa

Hace pocas semanas, la pareja que confirmaban el comediante Alejandro Riaño y su esposa, la empresaria Mari Manotas, llegó a su fin.

Todo se supo por medio de los rumores que no dejan de ser visibles y temas de conversación en redes sociales, y por eso, la pareja, cada uno por separado decidió contar que era verdad y que este tema se estaba resolviendo de la forma más íntima posible.

Tiempo después, la pareja ha decidido seguir mostrando su vida, en partes, sus proyectos, y sobre todo lo bien que están sus hijos, pese a esta situación donde sus padres ya no conviven juntos.

Sobre todo, a Mari Manotas, quien muestra todos los cambios que ha hecho, los proyectos en los que está, pero también ese amor y esos momentos que vive junto a sus hijos.

Es por eso, que las historias de la empresaria llamaron mucho la atención y es que se pudo ver que ya se había mudado de la casa que construyó junto a Alejandro Riaño, que en su momento también mostraron y dejaron ver hasta esos espacios para sus hijos.

Nuevo comienzo

Mari Manotas dejó ver en sus historias su nuevo hogar, el que tendrá junto a sus tres hijos, fruto del amor entre ella y Alejandro Riaño. Pero también se pudo ver un espacio amplio, con una cocina moderna y grande, pero también los cuartos de los niños, que aún no están listos, pero sí adecuándose para que cada uno tenga su espacio y sus mismos momentos de diversión.

No estaba sola, Mari Manotas se dejó ver junto a amigos, sonriendo, muy feliz y con toda la actitud para esta nueva etapa y eso les dio mucha felicidad a sus miles de seguidores, quienes en su momento también le han dejado saber que no está sola, que siga adelante y que sus hijos serán su mayor motor y motivación.

Y es que vale la pena destacar que, desde entonces, la empresaria también se ha dejado ver en diversos looks que han hecho que más de uno se deleite con su belleza, donde los comentarios no se hacen esperar, pues para muchos, Mari Manotas está, “muy hermosa”, “amo tus looks y tu estilo”, “está en tu mejor momento, inspiras”, “muy guapa”, expresan sus seguidores en su cuenta de Instagram, donde siempre ha recibido amor, sobre todo para sus tres hijos, que se roban todas las miradas cada vez que ella los deja ver.

