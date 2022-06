Exempleada de Gianluca Vacchi dijo que la obligaba a bailar para Tik Tok

Es recurrente que veamos en las redes sociales al guapísimo Gianluca Vacchi mostrando su mejor rostro: sonriéndoles a sus seguidores por medio de divertidos bailes, que, generalmente, realiza en compañía de su pareja, Sharon Fonseca.

Sin embargo, una situación inesperada ocurrió hace un par de días, ya que una exempleada del magante europeo lo demandó por ejercer malos tratos hacia ella y sus demás compañeros. Se trata de Laluna Maricris Bantugon: una mujer de 44 años que hizo la denuncia ante medios de comunicación de su país.

Entre los aspectos que más destacan de sus palabras, radica el hecho que Gianluca obligaba a sus colaboradores a grabar bailes de Tik Tok, y que cuando estos no tenían la disposición para hacerlo, tiraba los equipos y aros de luz usados.

Tras el hecho, la mujer demandó al también influencer por más de 75.000 euros, lo que vendría significando una suma de 74.500 dólares.

El adinerado empresario salió a defenderse, emitiendo una carta en donde aclara que su equipo de abogados va a estar a cargo del controvertido asunto. Además, dijo que en los últimos días habían circulado algunas declaraciones falsas en su contra. ¿Se estará refiriendo a la problemática con su exempleada?

Se han difundido de una manera engañosa una serie de alegaciones falsas y faltas de respeto en relación con hechos y acontecimientos sobre los que no se ha presentado nunca una demanda y que no son materia de ningún procedimiento legal. En consecuencia, he ordenado a mis abogados a protegerme en los lugares competentes, afirmó el europeo.