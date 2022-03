Excontadora de Epa Colombia volvió a pronunciarse tras filtración de audios

El creador de contenido bogotano Nicolás Arrieta compartió una serie de audios divulgados por un medio nacional, donde comprobaría las supuestas amenazas de la reconocida empresaria de keratinas Daneidy Barrera Rojas contra su excontadora Jenny Saldarriaga.

En estos supuestos audios de Epa Colombia, se oye lo siguiente: "No sabes que estás arriesgando a tu hija, estás arriesgando a mi empresa, estás arriesgando todo, entonces amor mira, tu no puedes olvidar y tu no puedes dañarte tu vida con una mujer que tiene demasiados seguidores y tiene una mafia que la respalda muchísimo.

Tras esto, la extrabajadora volvió a pronunciarse, asegurando que este será su último relato público frente al caso de Daneidy y que lo está haciendo, debido a las llamadas masivas que recibe de medios de comunicación para que se refiera al respecto.

Mis declaraciones no buscan fama ni reconocimiento mediático, mi único objetivo era desvirtuar, con pruebas, todas las mentiras que se han tejido alrededor de mi nombre. Es por ello, que no me referiré más al tema. Colombia ya conoce mi verdad y eso es lo

importante para mi y para mi familia. A partir de ahora me dedicaré a mi familia, a mi embarazo y a mi trabajo, el cual amo y he honrado a lo largo de mi carrera.