La Barbie, examiga de Epa Colombia, renunciará a la nacionalidad colombiana

La influenciadora y examiga de la empresaria Epa Colombia, Yoli Álvarez, más conocida en el mundo digital como 'La Barbie colombiana’ reapareció en las redes sociales, pero no para hablar sobre la empresaria de keratinas, sino para anunciar públicamente que renunciará a la nacionalidad colombiana.

Como muchos saben, Álvarez se encuentra viviendo en Europa, de hecho, esta es una de las razones por las que su amistad con Epa Colombia se fue debilitando, pues antes de emprender su viaje a este continente, la mujer habría recurrido a Daneidy Barrera para que le preguntara dos millones de pesos, los cuales se negó a dar.

La Barbie Colombiana, dejó a un lado este polémico tema para revelar por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula más de sesenta y ocho mil seguidores, las razones por las que había tomado esta drástica decisión.

Según relató la mujer, ella nunca se ha sentido bien en este país y fue esta una de las razones principales por la que decidió establecerse en Europa, además, aseguró que solo había una cosa que le dolía dejar atrás y era precisamente el pueblo en el que nació.

“Hola, hola, bueno hoy les tengo que contar que desde ayer estuve pensando y he tomado la decisión de que voy a renunciar a mi nacionalidad. No quiero ser más colombiana, voy a poner eso en trámite, porque es que no sé, yo desde hace muchos años, yo he sentido que Colombia no era para mí. Yo sentí que porqué yo nací en ese país, cuándo será que me voy de este país, lo uno, lo otro, me daba estrés ser transexual allá en ese país en donde es bastante complicado. Yo si salía de la esquina a la otra esquina peleaba por ahí con siete u ocho. No es si no burlas, un montón de cosas y entonces, creo que no, que nunca me sentí feliz en ese país. Lo único que me hace feliz, lo que me amarra a Colombia es mi pueblo Bolombolo, que me encanta y es que todos son como mi familia, mi gente, todo, pero el resto, Colombia no, entonces decido renunciar a mi nacionalidad”.