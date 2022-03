Ex novio de La Segura la sorprendió con emotivo mensaje

La creadora de contenido Natalia Segura, más conocida en el mundo digital como La Segura, se alejó hace varios meses de las redes sociales, tras la recaída médica que tuvo como parte de las secuelas que aún padece a raíz del fatal incidente que sufrió en el 2013 y que por poco acaba con su vida.

Este proceso ha sido y sigue siendo física y emocionalmente tan tortuoso, que la caleña tomó la dura decisión de apartarse temporalmente de su trabajo como creadora de contendio, para centrarse en sus tratamientos y recuperación, que por los últimos días se agrabaron a raíz de una caída.

Mientras su ausencia se ha hecho latente, su exnovio Sebastián Sánchez, reveló el emotivo mensaje que le nació enviarle, para recordarte cuán fuerte es y para motivarla a salir de esta situación.

Lo único que quier que sepas es que espero que te mejores y que te envío mis oraciones...los retos que has superado y las pruebas que has sobrepasado hacen de ti, la mujer que eres hoy día. No eres lo que te pasa, eres lo que haces con lo que te pasa...y hoy veo a una Nathalia decidia a darle un giro a su vida, partiendo de que la salud es lo más importante.