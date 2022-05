Exnovia de Andy Rivera reveló cuántos años duró su noviazgo

La joven Danniela Duque, exnovia del cantante Andy Rivera, dio a conocer a sus miles de seguidores cuántos años duró su noviazgo.

Por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 520 mil seguidores, la empresaria activó la herramienta de preguntas y allí la interrogaron al respecto.

“¿Hasta que edad estuviste con Andy, cuánto duraron?”, fue la pregunta que le realizaron, a lo que ella se sinceró sorprendiendo a muchos con su respuesta.

Asimismo, agregó que ella tenía 16 años de edad cuando quedó en embarazo de su hija Hellen y en el parto ya tenía 17 años.

También mostró una fotografía de ella cuando se graduó del colegio y su pequeña ya tenía cinco meses de nacida.

Cabe resaltar que, la famosa expareja goza de una muy buena relación, pese a su ruptura, y todo por el bienestar de su hija, quien este año cumplirá sus nueve años de edad.

Es importante mencionar que, la joven actualmente tiene pareja, con quien convive y que no suele mostrar en sus redes sociales, pues según ha destacado, prefiere tener su identidad en su privacidad.

Por ello, la cuestionaron sobre su pareja, destacando que tiene una buena convivencia.

Por otra parte, la interrogaron sobre cosas que no sepa de ella detallando algunas curiosidades de su personalidad.

“No me gustan las historias paranormales, me dan pavor, me pongo a llorar, soy muy nerviosa, me suenan muchos los huesos, me traquean mucho, tengo una manía para dormir y es tocar algo y no me gusta trasnochar”, dijo.