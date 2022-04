Anunciaron a la madrina de Índigo y ella se tatuó su nombre

La llegada de la pequeña Índigo fue sin duda un momento especial para la familia Mantener Echeverry, y es que desde el momento en el que Camilo y Evaluna anunciaron que serían padres, todos estuvieron a la expectativa de su nacimiento.

Mira también: Camilo comparte fotos inéditas del parto de Evaluna y es tendencia

Sobre todo, porque en varias ocasiones, Evaluna contó que ser mamá no era tarea fácil para ella, pues físicamente y según los médicos no se podría del todo, o por lo menos no tan rápido, pero hace pocas semanas se demostró que no había tanta razón, pues Índigo llegó sana y feliz a su familia.

Y desde entonces, la familia, cada quien desde sus cuentas de redes sociales se han encargado de mostrar esos momentos felices que ya viven junto a la pequeña, y aunque no han sido muchos, han dejado ver lo risueña que es Índigo, sus dotes de modelo, y hasta esas discusiones sanas que se generan por saber quién será el tío o tía favorita de la pequeña.

Pero, al parecer la tía Manuela lleva ventaja, pues la hermana de Camilo Echeverry anunció en sus historias de Instagram, que no solo siente profundo amor por su sobrina, sino que ella es la madrina. Sí, oficialmente fue nombrada por sus padres como la madrina de Índigo.

Y no solo lo hizo público en sus redes sociales, sino que, además, mostró un tatuaje que se hizo en su hombro con el nombre de su sobrina y emocionó mucho más a sus miles de seguidores.

Te puede interesar: Famosos reaccionan al nacimiento de Índigo, hija de Camilo y Evaluna

Y es que “Manu”, como le dice Camilo a su única hermana, ha dejado ver ese amor y las ganas que tenía desde hace mucho de tener un miembro más en la familia, sobre todo porque ella siente un profundo amor por su hermano menor, y está dichosa de que haya sucedido.

Hasta la fecha, y luego de que Evaluna y Camilo compartieran las mismas fotos del nacimiento de su hija, y el emotivo momento que vivieron juntos en el parto que fue en su casa, junto a su familia, no han publicado nada más.

Esto también ha generado ansiedad entre sus seguidores pues más de uno espera que pronto aparezcan para hablar de ese momento, quieren ver cómo está Evaluna, quieren verle el rostro a la niña y, además, quieren saber detalles de esta nueva etapa de sus vidas, ahora como padres de su anhelada hija, Índigo.

Para ver de nuevo: Los extraños mensajes de Ricardo Montaner sobre el nacimiento de Índigo

Te puede interesar: Evaluna mostró detalles de su casa en redes sociales