Esto es lo que haría Aida Victoria si Bad Bunny comiera pizza a su lado

Por estar arreglando el inconveniente producido por Tormenta tropical Bonnie que la obligó a cancelar un viaje que tenía junto a su familia, este fin de semana a San Andrés, Aida Victoria Merlano al parecer olvidó que era jueves, donde normalmente los usuarios de las redes sociales recuerdan imágenes y videos de antes, y terminó cuestionando a los internautas “por publicar “vainas viejas”, aunque luego les pidió disculpas en una de sus historias de Instagram.

Aida Victoria Merlano continuó muy activa en sus redes sociales, es por eso que más adelante ella publicó un famoso video, en el que Bad Bunny aparece comiendo pizza de una manera un poco exagerada pero muy satisfactoria, y con este video ella quiso responderle a una seguidora que le preguntó si a ella le molesta como come el cantante puertorriqueño a lo que ella respondió que si él está al lado de ella, hasta se atrevería a hacer algo más, olerle un gas intestinal.

“Pregunta alguien en un post ¿te molesta como come Bad Bunny? Y le responde una persona, ‘pues si va a comer así al lado mío sí’, (gesto de sorpresa) ¿Cuándo tú vas a tener a Bad Bunny comiendo al lado tuyo?, es que, si Bad Bunny se me pone al lado y me pea, le huelo el peo”, respondió la influenciadora.