¿Tenían más tiempo para cocinar fuera de cámaras? Estiwar G respondió

El creador de contenido ​​​​​​Estiwar G logró convertirse en uno de los participantes revelación dentro de la cocina de MasterChef Celebrity, un hombre que al ingresar llamó la atención de todos los televidentes por su particular forma de hablar y su vestimenta.

Sin embargo, al pasar los capítulos fueron conociendo más acerca de ese misterioso hombre de gafas oscuras, gorra con letrero de morcilla con tipografía de Metallica, sin un diente y con un accesorio en su cuello.

Un hombre que lleva apostándole a las redes sociales y a la creación de contenido, el cual, se había vuelto popular en redes sociales gracias a su blog y producto insignia llamado "El toxitour", un contenido en donde Estiwar se dispone a probar toda esa comida ambulante, esa que, según ha expresado él, no tiene el reconocimiento que debería.

Estiwar pasó de ser un hombre misterioso y desconocido por las personas ha convertirse en uno de los semifinalistas del reality y un hombre admirado por muchas personas por su historia de vida.

Recientemente el influencer decidió hacer un video aprovechando la reciente gran final del programa para revelar algunas curiosidades que las personas le habían estado preguntando constantemente.

El creador de contenido empezó hablando sobre una de las principales dudas que invade a los seguidores del reality, saber si los participantes tienen clases de cocina en la competencia, el influencer reveló que al iniciar sí asisten a clases de técnicas de cocina en donde les enseñan desde los más básico de cocina hasta el uso de diferentes objetos dentro de ella.

Asimismo, reveló que tanto Nicolás de Zubiría, Christopher Carpentier y Jorge Rausch les dieron una clase personalizada en la que les enseñaron diferentes temas de preparación y técnicas de cocina.

Otra de las preguntas más frecuentes según el influencer era sobre el manejo de los alimentos después de las pruebas, varias personas tenían la duda si ellos se comían después todo lo que sobraba o simplemente se tiraba a la basura.

Eso funciona de la siguiente manera, lo que no se cocina, que sobra, se va para un banco de alimentos asociado al canal, en donde le dan un tratamiento adecuado. En cambio, con lo que ya se probó eso no se toca por cuestiones de sanidad y de reglamento.

Y la pregunta que consideró como la más frecuente era acerca del tiempo para poder cocinar, pues muchas personas creían que fuera de cámaras les daban más tiempo para poder lograr esos sorprendentes platos.

El tiempo que nos daban era real, el reloj no paraba, por eso, en ocasiones algunos compañeros no presentaron platos. Eso no era de venga denme más tiempo por favor, no manito, si la embarraste, te tocaba presentar lo que tenías.