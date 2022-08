¿Reconciliación? Ester Expósito está de vacaciones con Nicolás Furtado

Ester Expósito es considera por muchos como una de las mujeres más atractivas y deseadas en España, pues desde que se dio a conocer a nivel mundial con su papel de "Carla" en la serie de Netflix "Elite", su nombre empezó a acaparar las miradas de millones de internautas.

Actualmente la joven actriz es una de las españolas más seguidas en Instagram, teniendo más de 29 millones de seguidores, quienes no desaprovechan oportunidad para dejarle cientos de halagos y piropos.

Para nadie es un secreto que la vida privada de la actriz siempre ha causado sensación, pues desde que la actriz oficializó su ruputra con el actor mexicano Alejandro Speitzer, todas las miradas cayeron en ella, para saber si había alguien más en su vida, pero fue hasta finales del 2021 que la actriz española confirmó su relación con el actor uruguayo Nicolás Furtado.

Sin embargo, la pareja ha mantenido su relación al margen de los medios de comunicación y de los paparazzi, por eso, no hay prácticamente publicaciones de ambos en redes, pero en los últimos meses salió el rumor de que la pareja estaba atravesando una crisis que los había llevado a terminar su idilio de amor.

Ester Expósito derrochó amor junto a Nico Furtado

Rumores que se dieron por finalizados recientemente, pues la pareja fue captada en un aeropuerto cogidos de la mano cuando llegaban a su lugar de vacaciones, pues en las tomas se observaba a la pareja con gorros y lentes de sol para no llamar la atención, sin embargo, no lograron ocultarse de algunas personas que sacaron su cámara y los grabaron.

Pero a pesar de ese primer encuentro filtrado en redes, la pareja decidió compartir a través de redes sociales unas sensacionales fotografías en las que disfrutaban dentro de una piscina a la luz del sol de la tarde.

En una de las fotografías los dos actores presumieron su figura en vestido de baño, pues la belleza de ambos es algo innegable, por eso, la publicación hizo que miles de internautas y seguidores de la pareja se pronunciaran.

"No se si quiero ser ella para estar con el, o el para estar con ella; Mi bisexualidad plasmada en una foto; Hoy conocí la envidia; la pareja perfecta no exis…; hermoso Diosito y Ester; toy para ser cualquiera de los dos; no sé si envidiar a Nico o envidiar a Ester; que rabia que seai tan lindo; no sé cuál me gusta más; Hagan un hijo; se ven divinos". Fueron algunos de los comentarios destacados del post.

