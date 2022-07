La Liendra reveló en redes sociales cuánto es su peso actual

En más de una ocasión los miles de seguidores de Mauricio o ‘La Liendra’, como se conoce en redes sociales han querido saber el peso, la talla del influenciador, sobre todo porque con el pasar de los años que lleva en redes sociales nunca se le ha visto subir de peso.

Te puede interesar: La Liendra le hizo divertida broma a la Segura mientras ella dormía

Sin embargo, esto no es un tema que a él le interese destacar y por esa razón muy pocas veces habla de esto, y cuando lo hace siempre lleva el tono de humor en algún momento, así como lo hizo en su más reciente video publicado en sus historias de Instagram donde se dejó ver en parte de su casa, pero al mismo tiempo mostrando esos detalles que tiene en ella.

La Liendra decidió ir a su cuarto y mostrar la balanza o peso que tiene y además montarse en ella para revelar de una vez por todas cuánto estaba pensando, y para que vieran que no haría trampa decidió hacerlo sin tenis, sin calzado y que de esa forma vieran cuál era su peso en la actualidad.

No te pierdas: La reacción de Dani Duke al ver que La Liendra eligió a CR7 por encima de ella

Pero para sorpresa de muchos, al subirse, La Liendra no generó ni siquiera que el equipo prendiera, y con esto, en doble sentido dejó saber cuán delgado es. Pero para quienes saben cómo se usa esta clase de equipos es de conocer que se debe encender para luego subirse y así saber el peso en el que está. Es por eso que no se conoció el peso del influenciador porque esta estaba apagada y de inmediato las risas no se hicieron esperar.

Los avances de La Liendra

Si bien, Mauricio, La Liendra nunca le ha dado relevancia a su aspecto físico, pero sí ha dejado claro que tampoco cambiaría nada de él, que se ama tal y cómo es y que lo que para muchos es negativo para él es la clave de muchos de sus éxitos.

Además, en sus historias dejó saber todas esas cosas que muchas veces pensaba que no podía tener por falta de dinero, o porque solo lo usaban las personas que tenían mucho dinero, como ponerse retenedores, comparar en tiendas en específico, y ahora que tiene muchas de esas cosas, no le da mucha relevancia y por el contrario muchas de ellas no le causan ese amor que pensó le daría cuando las tuviera.

Y es que la La Liendra empezó de abajo, se ha encargado de sus sobrinos, de su madre y otros miembros de su familia, siendo su mamá madre soltera y además la prioridad en su vida, porque muchas veces ha dejado saber cuánto la ama y lo importante que es que ella está cómoda y siempre tenga lo que necesita.