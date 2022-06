Anahí mostró al joven que se quedó con su sombrero en el concierto con Karol G

El concierto de Karol G en México ha dado de qué hablar en los últimos días y seguramente más de uno mantendrá vivo el recuerdo, y la razón es porque la cantante urbana decidió no solo cumplir su sueño, sino cumplirle el sueño a miles de personas que vieron su presentación junto a la cantante mexicana Anahí, exintegrante de RBD.

Ese momento para muchos fue histórico, épico y que dejó a muchos llorando de emoción de verlas juntas, pero no solo eso, sino que también generó cientos de comentarios y hasta de quienes les pidieron a gritos que esa presentación la repitiera en otros escenarios donde también quisiera verlas a ambas.

Pero hubo un momento que fue capturado por muchos de los fanáticos y fue cuando Anahí lanzó su sombrero, que además es un elemento épico de su personaje en la serie de Rebelde, pues Mia, siempre hacía sus presentaciones con sombreros rosados con mucho brillo y elegancia, un toque muy a su estilo.

El sombrero recorrió varios espacios del gran lugar donde se presentó Karol G, y estos videos generaron la interrogante de quiénes habrían sido las personas que se llevaron los dos sombreros, pues Karol G también hizo el mismo gesto de amor al público en este concierto.

No dejes de leer: Así fue el momento en que Karol G y Anahí se conocieron

Y esa pregunta fue respondida en redes sociales, pues en la cuenta de Twitter de Anahí, ella se encargó de respostear, de mostrar a la persona. Un joven que decidió mostrar en su cuenta el sombrero que lanzaron las cantantes, donde él se quedó con uno de ellos y dejó ver su felicidad.

“La texana que aventó Anahí en el concierto de Karol G LA TENGO YO”, escribió el usuario de nombre Eduardo Leyva y que según su cuenta de Twitter es oriundo de Sinaloa.

Ante esta foto los comentarios no se hicieron esperar, pues más de uno quedó impresionados por la foto, pero también al ver “el verdadero quién pudiera”, que fue para muchos que querían no solo ir al concierto, sino que fueron y no contaron con esa suerte de tener entre sus pertenecías uno de los sombreros de ese gran concierto.

Y es que esa noche a muy pocos se les olvidará, sobre todo por lo que implica haber tenido en un mismo escenario a ambas artistas que simbolizan dos generaciones musicales y que ambas siguen muy presentes en las memorias de muchos que crecieron sobre todo con la generación Rebelde. Así como Karol G quien se declaró “fan, fan, de Anahí”.

No dejes de leer: ‘Todavía estoy llorando’: Karol G no supera su presentación con Anahí