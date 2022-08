Elizabeth Loaiza reveló el cambio que se hará en su cuerpo

Ya la pequeña Mía, hija de la modelo Elizabeth Loaiza tiene casi cuatro meses de vida, por lo que más de uno ha estado pendiente de esta nueva etapa personal que ha empezado a vivir su mamá, los entrenamientos.

Sí, es que Elizabeth Loaiza se ha dejado ver muy enfocada en volver a sus rutinas, sobre todo porque quiere recuperar su figura, por la que ha sido admirada por sus miles de seguidores en todo este tiempo. Sin embargo, pese a que ha estado muy clara en los objetivos, no siente que sea una prioridad.

Sin embargo, en más de una ocasión se ha dejado ver entrenando junto a su esposo, sin perder el norte de su objetivo como mamá, por eso hasta la pequeña Mía está con ellos en cada una de sus jornadas de ejercicios. Pero fue ahí donde más de uno notó un detalle de su cuerpo y se lo hizo saber.

Elizabeth Loaiza recibió mensajes internos de sus seguidores destacándole que no tenía los mismos glúteos de antes y que incluso parecía no tener nada en estos momentos, a lo que ella no dudó en contestar, pues ella debió pasar por un proceso muy duro, al igual que varias mujeres de la farándula y el espectáculo, los biopolímeros.

Elizabeth Loaiza contó que en efecto no tenía los mismos glúteos por todo lo que había pasado, pero que estaba en sus planes hacerse una próxima intervención para mejorarlos. Y es que también destacó que le gusta su cola grande, al igual que sus senos, y que, si eso no fuera así no lo hiciera hecho, pero tampoco contó con esa situación que viviría.

Dudas resueltas

Sin embargo, dejó claro también que por ahora no es prioridad, por lo menos no más que su hija a la que le está dedicando su tiempo al cien por ciento y que sabe lo que implica una intervención en estos momentos, por lo que anunció que luego que deje de lactar, que pase un gran tiempo y que su hija pueda hacer varias cosas, quizás volverá a los quirófanos.

La modelo dejó saber que todo es un proceso, y que ella es de las que les gusta verse en el espejo y decirse y sentirse bella, sin embargo, aclaró que no tiene nada en contra ni es un mensaje para que todas se operen o no se quieran cómo están, sino que cada quien debe amarse como es y ella le gustan esas dos partes de su cuerpo en gran tamaño.

