Dani Duke y la Liendra mostraron su comida favorita y sorprendieron a sus seguidores

La relación que tienen los influenciadores la Liendra y Dani Duke parece estar en un gran momento y para muestra el amor que demuestran en redes sociales donde pasan días llenos de mucho amor y además compartiendo grandes momentos juntos que van más allá de lo material.

Y es por eso que las más recientes historias del influenciador dejaron a todos con la boca abierta porque primero, la Liendra contó que estaba por llegar su novia, como le dice a Dani Duke, y que eso lo ponía muy feliz porque el plan era dormir con ella.

Pero al mismo tiempo, cuando ella llegó, dejó saber que ella le había pedido su comida favorita, lo que ambos incluso consideran un manjar y él no dudó en preparárselo, pero lo que muchos no pensaron era que ambos fueran amantes de un plato que, si bien es muy típico en Colombia, no creyeron que fuera el líder de su lista de comidas favoritas.

La Liendra dejó ver ambos platos y mostró cómo él y su novia Dani Duke son verdaderos fanáticos del arroz revuelto con huevo. Y aunque muchos pensaron que no era cierto, ambos revelaron que es su comida favorita y que la prefieren por sobre cualquier otro plato.

Y es que muchos consideran que los influenciadores como ellos, pueden tener en su lista otras comidas o excentricidades, pero con este gesto dejaron saber que son tradicionales y que son fans de un plato que es muy común en los hogares colombianos y que no importa la hora, pues en su caso ya era de noche, ellos estaban disfrutando de ese plato al que llamaron “manjar”.

Un amor sólido

Luego de que La Liendra terminara su relación con la influenciadora Luisa Castro, más de uno esperó que incluso ellos volvieran, pero lo cierto es que hubo mucha polémica en esa ruptura y hasta se habla en redes sociales de que la relación no terminó de la mejor manera.

Lo cierto es que La Liendra se ha dejado ver muy estable y feliz con la influenciadora Dani Duke con varios meses de relación y hasta han usado sus redes sociales para dedicarse mensajes de amor, demostrando que están en un gran momento y que su amor está más sólido que nunca.

Ambos se han dejado ver felices y además trabajando en proyectos juntos por lo que se comenta que incluso, pese a que no viven juntos tienen muchos planes, pues La Liendra en su momento ha hablado de que sea Dani Duke, quizás, la mamá de sus hijos.

