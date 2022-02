Esposo de Kika Nieto reaccionó a los vestidos más extraños de la influencer

La creadora de contenido Kika Nieto, conforma junto a su esposo Santimaye, una de las relaciones más queridas, sonadas y estables, de la comunidad de creadores de contenido, de hecho, es de las pocas influencer que llevó su amor al altar, a temprana edad y tras 9 maños de noviazgo.

Esto ha hecho que la gran comunidad de seguidores que tiene la joven en su Instagram, también quieran ver involucrado a su esposo, quien esporádiamente hace parte de sus clips, con el que fascina por sus reacciones o intervenciones.

El ejemplo más reciente de ello, fue el clip que subió la bogotana en su Feed de Instagram, donde puso a su esposo a reaccionar a 17 curiosos vestidos que ella compró por internet.

El clip comenzó con una atrevida apuesta, donde un vestido color piel, con solo tres pedazos oscuros de tela cubrían sus zonas íntimas únicamente. Ante esto, su espos reaccionó de manera muy cómica y sorpresiva: "osea, todos están viendo a mí esposa en bola...yo no soy nadie para decirte que no uses algo en una fiesta o en algo así pero me sentiría incómodo".

El segundo vestido, fue un diseño azul satinado cuello tortuga, extra pegado a la piel, con el que si convenció a su esposo. Siguió con un estilo amarillo escotado, con el que descrestó a su compañero, "Es el que más me ha gustado hasta ahora".

El cuarto fue una compra fallida, ya que su vestido de casi 28n dólares le quedó extremadamente grande. La siguiente opción, fue un vestido blanco cuello tortuga, con el que tampoco quedaron muy satisfechos. El siguiente vestido de gala, aunque con detalles bastante sensuañes, los convenció a ambos.

Las siguientes compras, dejaron muchas sorpresas entre Kika, su esposo y seguidores, que dividieron posturas por su precio, versus, el diseño del vestido.

