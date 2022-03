Esposo de Cintia Cossio y la experiencia paranormal que tuvo

Jhoan López, esposo de Cintia Cossio, recientemente generó un gran revuelo en las redes sociales luego de haberle contado a sus seguidores un extraño hecho que vivió la noche anterior.

Todo esto ocurrió por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en las que el famoso quiso hablar a sus fans acerca de lo que sucedió, pues no solamente tuvo pesadillas, sino que también, tuvo algunas repercusiones en su cuerpo.

Jhoan indicó que la noche anterior había tenido algunas sueños “desesperantes” y que, aparte de pasar una mala noche, cuando se levantó, él tenía aruñada la cara.

“Anoche yo tuve un sueño muy extraño, muy pesado y muy desesperante y en ese sueño como que alguien me atacaba y me atacaba y me aruñaba la cara”, aseguró.