Esposo de Cintia Cossio desbloqueó un recuerdo sobre su relación

El creador de contenido Johan López ha divertido a sus seguidores al contar diversas anécdotas sobre su relación con la influencer Cintia Cossio, con quien lleva varios años de relación y con quien tiene un pequeño hijo al que hacen participe de algunas de sus bromas.

Te puede interesar: Jhoan López narró la tóxica escena de celos que le hizo Cintia en una discoteca

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en la que acumula más de dos millones de seguidores, el influencer compartió un par de videos en los que relataba una anécdota de los inicios de su relación con Cossio.

Toda esta nueva anécdota surgió a raíz de una fotografía que el hombre compartió en esta misma red social horas antes, en la que se le ve junto a Cintia, mientras ella le da un beso en la mejilla junto al siguiente texto: “La traigo loca loca (emoji rockstar)”.

Esta instantánea hizo que el creador de contenido recordara una de sus primeras experiencias un tanto locas con la madre de su hijo Thiago, y es que resulta que la mujer le enseñó desde un principio cómo era su personalidad al tener retenido durante un día en su casa con el fin de que no se regresara a su barrio y le fue infiel.

“Yo por aquí recordando recuerdos en la historia pasada, bueno antepasada. La que subí ahorita que dije que Cintia la traigo loca, en verdad yo soy el hiju** loco. Cuando Cintia y yo éramos novios que estábamos empezando yo un día me fui a amanecer a la casa de ella y para que yo no me fuera para el barrio otra vez me dejó encerrado todo el put* día con llave”, inicia contando el creador de contenido.