Esposo de Andrea Jaramillo mostró el rostro de su hija en fiestas de Carnaval

El significado de los carnavales en Colombia es muy amplio, sobre todo para quienes viven en la ciudad de Barranquilla, que por muchos días se convierte en el epicentro de propios y visitantes para disfrutar de estas grandes fiestas.

Te recomendamos: Andrea Jaramillo sube tierna postal con su esposo y su pancita de embarazo

Y ha de ser esa la gran razón que tuvo Andrea Jaramillo y su esposo para celebrar con mucho más amor estas fiestas, y es que no solo es el Carnaval, sino que es el primero de su pequeña hija, y eso sin duda era símbolo de gran alegría en la familia.

El esposo de Andrea Jaramillo, Felipe Restrepo, publicó en su cuenta de Instagram una galería de fotografías que se robaron las miradas de todos en redes sociales, y no es para menos, pues ahí se puede ver no solo la celebración de la familia y lo bien que la pasaron, sino una fotografía familiar donde se ve el rostro de la pequeña Cayetana por primera vez para el público de ambos, pero no olo eso.

En las fotografías que más adelante compartió su padre, se puede ver a la niña vestida también en modo Carnaval, con un traje típico de la carroza que llevaba la familia de sus padres en estas fiestas y desfiles donde ella al parecer tuvo presencia.

Te puede interesar: Andrea Jaramillo conmovió a fans tras mostrar reacción de su familia con embarazo

Las imágenes se robaron todas las miradas y la niña fue la protagonista de todas, pues más de uno quedó enamorado con ella, y las poses que tuvo donde se notaba su alegría por celebrar sus primeros carnavales.

No dejes de leer: Andrea Jaramillo mostró un poco más de su bebé junto a su esposo