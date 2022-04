“Nunca quise casarme”, esposa de Will Smith se sinceró sobre su matrimonio

Debido al escándalo que tuvo el actor Will Smith en la premiación de la ceremonia de los Óscar donde cacheteó a su colega Chris Rock luego de que este lanzara un comentario sobre su esposa Jada Pinkett, miles de seguidores de la famosa pareja revivió una polémica declaración de la mujer donde se sinceró sobre su matrimonio.

Te puede interesar: Esposa de Will Smith considera que hubo una “reacción exagerada” en los Oscar

En el programa familiar de los Smith llamado “Red Table Talk” Jada confesó que nunca quiso casarse con el actor y lo hizo forzada tras quedar embarazada accidentalmente.

Mencionó que cuando se enteró que había quedado en embarazo se dio cuenta que su vida cambiaría para siempre.

Dicha revelación la hizo en el año 2018 y después de que muchos sintieran que esta le dio la espalda al actor luego de defenderla recordaron dichas declaraciones y le dieron más sentido a la situación.

“Estaba bajo mucha presión, siendo una joven actriz y estando embarazada. No sabía qué hacer, pero lo único que sabía era que nunca quería estar casada”, expresó.

Jada detalló que se sintió “muy molesta” por haberse tenido que casar con el actor por presión de su madre, quien consideraba que era lo correcto en su momento y su madre confirmó que fue tanto así que “la boda fue horrible”.

Dicha unión se dio en la Nochevieja de 1997 en el castillo de Cloisters y ella estuvo enferma todo el tiempo.

“Jada estaba enferma, era muy desagradable. Cuando estaba enferma no cooperaba” , mencionó su mamá.

Mientras ella destacó que no paraba de llorar.

Por su parte, el actor tenía un concepto del matrimonio muy diferente, pues desde muy pequeño sonó con casarse y formar una gran familia.

“Desde que tenía cinco años que me imaginaba cómo sería mi familia, no hubo un día de mi vida en que no quisiera estar casado y con una familia”, comentó.