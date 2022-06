Esposa de Sebastián vega envía reflexivo mensaje sobre la paternidad

Valentina Ochoa y Sebastián Vega se han convertido en una de las parejas más sólidas y queridas de la farándula colombiana al ganarse el corazón de los internautas por medio de su contenido digital publicado en las redes sociales.

Aprovechando que su pequeño hijo Lucca se encontraba bajo los cuidados de alguien más, Valentina y Sebastián decidieron dedicarse un tiempo para disfrutar de una maravillosa noche como un par de adolescente. Por lo que, en esta ocasión, la pareja dejó a un lado sus famosos Sketch para disfrutar de un momento juntos.

Como lo manifestó la hermosa mujer por medio de sus historias de Instagram, tanto ella como Sebastián llevaban bastante tiempo sin salir de rumba durante una noche completa, pues por lo general, desde la llegada de Lucca a sus vidas, sus salidas duraban hasta la media noche.

De hecho, Valentina reveló que la pasaron tan bien la noche anterior, que durante el domingo no hicieron más que estar todo el día en la cama descansando.

Luego de esta experiencia, la esposa del actor decidió compartir un post por medio del feed de su cuenta oficial de Instagram para enviar un reflexivo mensaje sobre la importancia de separar en ocasiones su vida de padres de su vida como pareja, ya sean esposos o novios.

“Ser papás no es tarea fácil, nadie nos dijo como iba a ser y no viene con manual de instrucciones, por eso muchas veces nos sentimos culpables por tomarnos unos días de descanso, de dormir hasta tarde, de no pararnos de la cama, de comer sin horarios y además pura comida fat, lo que no pensamos es en el beneficio que eso nos da”, inicia contando la creadora de contenido.