Esposa de Santiago Arias mostró las estrías que le han salido en su embarazo

La empresaria Karin Jiménez, esposa del futbolista Santiago Arias, mostró a sus miles de fanáticos las estrías que le han salido en medio de su tercer embarazo.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 750 mil seguidores, compartió un video en el que se dejó ver luciendo su avanzado estado de gestación de su pequeño con tres de sus prendas íntimas de su marca de ropa materna.

Allí aprovechó para revelar que le salieron dos estrías en su ombligo luego de no haberse cuidado como debería.

“Después de 3 embarazos y casi 37 semanas me han salido dos estrías en el ombligo.

Creo que ha sido un poco mi culpa, al principio del embarazo no me cuide nada, uno con cada embarazo se va relajando más, cosa que no debería ser así, y además fue lo primero que se me estiró a mí, la parte del ombligo (por hernia o embarazo) con muy poca barriguita tenía el ombligo fuera, y no me cuide nada ese tiempo y claramente me ha pasado factura (no me aplique cremas), pero bueno afortunadamente no me acompleja nada de eso, y me llevaré mis marquitas el resto de mi vida”, confesó en la descripción de la publicación.