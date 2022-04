Esposa de Santiago Arias lució su avanzado embarazo y se llevó todos los elogios

La empresaria Karin Jiménez, esposa del futbolista Santiago Arias, derritió de ternura a miles de sus fanáticos luego de presumir su enorme barriguita de su tercer embarazo.

Por medio de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 700 mil seguidores, la joven reveló un carrusel con varias fotografías en las que lució su avanzado estado de gestación de su tercer hijo.

En las imágenes se dejó ver posando desde la zona verde de su casa luciendo un largo y ajustado vestido de color negro, con el que logró evidenciar el gran tamaño de su barriguita.

Tras su revelación logró miles de “me gusta” y decenas de comentarios donde la llenaron de elogios por su belleza y por la pronta llegada de su pequeño.

“Hermosa, todas las mujeres embarazadas transmiten luz", "linda", "espectacular", "súper bonita", "qupe divina estás", "preciosa", "guapísima", fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus admiradores.

Por ahora se desconoce cómo lo nombrará, pero destacó que estaban entre Martín, Marco, Milán.

Por su parte, días atrás, reveló lo bien que se ha sentido en esta gran etapa.

“Una embarazada sintiéndose más hermosa que nunca.

A pesar de tener esos días de muchos cambios, trato de no olvidarme que soy más mujer que nunca, porque estoy dando lo más increíble que es la vida y sin olvidarme que tengo un esposo a mi lado al que quiero enamorar todos los días.

Acepto que tengo días en los que no quiero nada, es cuestión de hormonas y es inevitable, pero debemos dominar esas hormonas y no olvidarnos de consentirnos”, agregó.