Liceth Córdoba, esposa de Lowe León, responde a sus haters

Liceth Córdoba, esposa del artista barranquillero Lowe León, se ha referido en los últimos días al caso que tiene enfrentados a su pareja con Andrea Valdiri, por la prueba de ADN entre Lowe y la hija menor de Valdiri, Adhara.

La abogada celebró, al igual que Lowe y su abogado, el fallo que según ellos obligaría a realizar la prueba de paternidad. “Te esperamos pronto princesa”, fueron algunas de las primeras palabras que posteó Córdoba en la red social de Instagram, donde tiene casi 200 mil seguidores.

Sin embargo, sus reacciones generaron tanto comentarios en contra como a favor. Por lo que luego, Liceth aclaró que León no necesita que ella salga a defenderlo porque “le abundan elementos de prueba para desacreditar y desvirtuar tanta porquería que le han tirado… no pensamos discutir la verdad con quien no está preparado para aceptarlo”.

Liceth Córdoba responde si teme al comunicado de los abogados de Valdiri

Las declaraciones de Liceth respecto al tema que ha sido tendencia en las redes sociales no se detuvieron allí, pues la abogada quiso interactuar con sus fanáticos y, por supuesto, varias de las dudas que le llegaron estaban relaciones con la demanda de Valdiri a León.

Córdoba respondió a una persona sobre si teme al comunicado que se conoció del bufete de abogados que representa a Valdiri, en el que dice que “tomarán acciones” a causa de la presunta desinformación que realizó la contraparte sobre la prueba de ADN.

“Las innumerables declaraciones públicas y la desinformación que ha realizado la contraparte, ponen a la menor en una situación de vulnerabilidad… por tal motivo se tomarán acciones de manera inmediata”, cita el comunicado divulgado por Valdiri.

Liceth le responde a los haters

Además, Liceth compartió un mensaje ofensivo de una persona en el que le decía que la “odiaba” aún sin conocerla. La abogada aprovechando estas palabras enumeró las razones por las que las personas podrían generar este tipo de ataques en contra de otros.

“Aprovecho este ataque para resumir que todos los insultos que me hacen a través de las redes sociales, desnudan lo que abunda en sus vidas y corazones. Estos ataques no son en mi contra, como dice @yokoikenjidiaz: Son el resultado de una inercia patológica de: Infancia afectada Cultura de violencia Temores e inseguridad Venganza inconsciente de vacíos del alma No te tomes nada personal”.

De esta manera, Liceth respondió a todas las personas que le han enviado mensajes con el fin de atacarla por diferentes razones a través de las plataformas digitales.