Esposa de David Ospina mostró sus estrías y le llovieron los halagos

Los estereotipos y las redes sociales están siendo eliminados por los mismos influenciadores, quienes se han tomado la tarea de mostrarse tal y cómo son y demostrar que tienen “imperfecciones” que muchos piensan que no. Sobre todo, poque muchas veces los filtros son los mejores amigos de sus contenidos.

Es por eso que la más reciente fotografía de la esposa del arquero colombiano David Ospina dejó impresionados y admirados a sus miles de seguidores. Y no es para menos, pues Jessica Sterling se dejó ver sin filtros con diminuto traje de baño y mostrando sus estrías. Pero además acompañó su foto con un de con un delicado y directo mensaje en sus redes sociales con el que más de uno se identificó.

“Desconectar para conectar. Abrazo mis imperfecciones que me hacen perfecta, somos una realidad, la mayoría de cosas que vemos en redes sociales no son lo que parecen… ¡Todas tenemos lunares, o pecas, o manchas, cicatrices, granos, pelos, marcas de nacimiento, celulitis, ESTRÍAS!! Y NO PASA NADA", expresó en sus redes sociales la esposa del jugador de futbol.

Un ejemplo a seguir

La imagen se llenó de cientos de comentarios de mujeres y hombres que admiraron su belleza y además resaltaron que se dejara ver sin filtros y mostrando esas “imperfecciones” que más de uno cree que no tienen por ser personajes públicos, pero que resulta que viven la vida como todos y para muestra este ejemplo que fue aplaudido por todos en sus redes.

Pero no solo sus seguidores, sino también personalidades como Sara Uribe, quien demostró que quedó enamorada del cuerpo de la esposa del jugador y dejó saber su admiración por ella, pero también María del Pilar Rubio, madre de James Rodríguez, quien dejó saber lo hermosa que se veía. “Qué guapa”, “no hay detalles en ti”, “eres hermosa en todos los sentidos”, “eres el complemento perfecto de nuestro gran arquero”, “no, muy hermosa”, “estás como quieres”, “tu cuerpo es de sueño”, “tus “detalles” se opacan con tu belleza”, fueron parte de los cientos de comentarios que recibió la esposa del jugador colombiano en su publicación.

Y es que no es para menos, pues Jessi Sterling apareció con diminuto traje de baño, donde sí, se le vieron las estrías y otros detalles que resaltó, pero también su entrenada figura, su marcado abdomen y más detalles físicos que más de uno resaltó en su publicación.

